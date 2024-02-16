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ЦБ РФ обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки

16 февраля 2024, 16:12
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центробанк России обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки, которая была введена несколькими банками. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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#центробанк
#фас
#льготная ипотека
#комиссия
#застройщики
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В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков
16 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

Завода по производству газобетонных блоков построили в городском округе Руза, участок для строительства был предоставлен инвестору по льготной программе «Земля за 1 рубль» в рамках развития импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить работы на заводе «М-Блок» планируется во втором квартале текущего года. Здесь появится около 20 рабочих мест для жителей округа. Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
На новом заводе будут выпускать газобетонные блоки для возведения стен и перегородок, а также другие изделия из газобетона.

Завод в Рузе — второе предприятие, построенное с использованием льготной программы «Земля за 1 рубль». Ранее участник данной программы машиностроительный завод «Тонар» открыл в Орехово-Зуеве два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов.

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#экономика
#мининвест мо
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В Дубне заработало производство тестов для выявления туберкулёза
16 февраля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Созданный в России тест для выявления заболевания туберкулёзом начали производить на предприятии компании-разработчика «Элтех» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«В год планируется выпускать 300 тысяч тестов, при этом имеется потенциальная возможность увеличить производство в два раза. В проект было инвестировано 70 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
В набор для теста входит вакуумная пробирка для забора крови испытуемого, где содержатся стимуляторы реакции — синтетические фрагменты белка, аналогичного туберкулёзной бактерии, а также комплект реагентов.

Если человек болен туберкулёзом, лейкоциты в его крови отреагируют на синтетический белок выбросом интерферона. И входящие в набор реагенты позволят определить, произошёл ли этот выброс и, следовательно, есть ли заражение.

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#производство
#тесты
#здравоохранение
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#екатерина зиновьева
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В Центробанке рассказали, когда должно произойти снижение ключевой ставки
Набиуллина: Снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года
16 февраля 2024, 15:26

Фото: kremlin.ru

Снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Что касается пространства для снижения ставки, оно действительно есть, но, на наш взгляд, оно (снижение) будет происходить постепенно и плавно», — сообщила председатель ЦБ.

По её словам, вероятнее всего, первое снижение должно произойти во второй половине 2024 года.

16 февраля стало известно, что Центробанк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Стабилизация произошла впервые с июня 2023 года. Показатель вырос сперва на 1%, затем, в августе, резко возрос на 3,5%. Осенью было принято решение добавить 3%, а в декабре – ещё 1%. Тогда показатель дошёл до 16%.

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#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#центробанк
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
16 февраля 2024, 13:43

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что это решение стало первой с июня прошлого года паузой.

Напомним, что главной целью Банка России является борьба с ускоряющейся инфляцией. В настоящее время ситуация начала стабилизироваться, поэтому было принято решение сохранить нынешний показатель. Вместе с тем, Центробанк планирует оценить эффект от уже ранее принятых решений.

Центробанк приступил к повышению значения ключевой ставки в июле прошлого года. Тогда её показатель вырос на 1%, затем, в августе, резко возрос на 3,5%. Осенью было принято решение добавить 3%, а в декабре – ещё 1%. Тогда показатель дошёл до 16%.

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#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
#россия
#инфляция
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В Московской области на треть увеличили производство соков
16 февраля 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство фруктовых и овощных соков в Подмосковье выросло в 2023 году на 34% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем производства соков в Московской области в 2023 году достиг более 35 тыс. банок. Это 8 % общего объема соков, выпущенных в ЦФО и более 2 % от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что развитие производства стимулировал, в том числе, уход с российского рынка ряда иностранных компаний.

Флагманами по производству соков в Московской области стали: Ярцевский комбинат напитков, компании «Мултон Партнерс», «Лидер» и «Астраханка».

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#производство
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Экономист Беляев указал на главную ошибку Центробанка
ЦБ не будет понижать ключевую ставку, заявил экономист Беляев
16 февраля 2024, 10:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк в обозримом будущем не приступит к понижению ключевой ставки. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист Михаил Беляев.
Ранее сообщалось, что Банк России 16 февраля примет решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, что станет первой паузой с июня 2023 года.

Беляев подчеркнул, что у Банка России пока нет повода для снижения показателя ключевой ставки. Главной целью регулятор ставит подавление инфляции, а это, по мнению ЦБ, возможно лишь при повышении уровня ключевой ставки.

При этом, уточняет экономист, несмотря на полугодовое удерживание высокого показателя ключевой ставки, инфляцию так и не удалось подавить.

Собеседник «Радио 1» подчеркнул, что главной ошибкой Центробанка является «теоретическое заблуждение». В России наблюдается диктат монополии, что кардинально отличает реальную ситуацию от представлений Банка России. В итоге происходит повышение цен на большинстве рынков.

По словам Беляева, цены в России растут, но практически никогда не снижаются. При этом все заявления о постепенном установлении низких цен имеют нюансы. Они понижаются, но на незначительный процент, с учётом предшествующего повышения. Так, привёл пример экономист, цены на яйца выросли на 60%, но затем снизились всего на 2%. А стоимость автомобилей выросла вдвое и понижаться пока не собирается, даже если в страну будет завезено большое количество китайских машин.

«Все эти действия Центрального банка по отношению к инфляции, в лучшем случае, бесполезны. Бесполезны для цен и по-настоящему вредны для всей экономики, потому что при 16% экономика работать не может. Из крупных предприятий никто не работает на свои деньги, им всем нужны кредиты, а кредитоваться под такой процент очень сложно», – подчеркнул эксперт.
В заключение Беляев добавил, что ЦБ базируется на изысканиях Высшей школы экономики, которая, в свою очередь, руководствуется учебными пособиями. Однако в настоящее время всё то, что в них прописано, не применительно к российской экономике.

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#экономика
#центробанк
#ключевая ставка
#россия
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Делегация Эквадора прибудет в Москву для обсуждения «банановой проблемы»
Делегация Эквадора прибудет в Москву для обсуждения вопроса поставок бананов
16 февраля 2024, 09:05

Фото: istockphoto/LightStock

Делегация эквадорских властей в ближайшее время прибудет в Москву. Причиной визита стала необходимость обсуждения вопроса экспорта бананов в Россию.
Об этом проинформировало министерство иностранных дел южноамериканской страны. В сообщении МИД Эквадора делегация названа не правительственной, а «делегацией властей». Указывается, что о ситуации с фитосанитарной проблемой с бананами стало известно ещё шесть месяцев назад, когда «эта страна» (так эквадорские дипломаты назвали Россию - прим. ред.) сообщила о ней. Теперь сложившееся положение требует разрешения, указано в сообщении.

Напомним, в феврале специалисты Россельхознадзора обратились к министру сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти компаний-экспортёров бананов из-за обнаруженных в партиях фруктов личинок мухи-горбатки. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар пожаловался, что эта мера коснулась почти 30% всех поставок бананов из Эквадора в «эту страну» Россию.

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#экспорт
#мид
#страны
#специалисты
#россельхознадзор
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Рубль увеличил свою долю в расчетах РФ за товары из Африка и Америки
Рубль добился рекордной доли в оплате импорта из Америки и Африки взамен Европы
16 февраля 2024, 03:16

Фото: РИА Новости

Согласно анализу данных Центрального банка РФ, проведенному РИА Новости, чаще всего рубль использовался при импорте товаров и услуг из США и Африки и реже всего – из Европы.
Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%. Рекордные показатели в 35,1% и 48,1% были зафиксированы в оплате товаров из США и стран Африки соответственно.

Чаще всего в декабре рубль использовался для оплаты товаров, импортируемых из Европы, с долей 49%. Далее следуют страны Африки и Океании (43,6%) и Карибского бассейна (38,4%). Лишь для четверти платежей рубль использовался для оплаты импорта из Азии.

По сравнению с прошлым годом доля рубля в экспорте снизилась на 1,1 процентного пункта до 36,1%. В конце прошлого года страны Карибского бассейна оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа – 49%, Азия, Америка и Океания – около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт африканские страны.
#экономика
#африка
#россия
#европа
#центральный банк россии
#рубль
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Турецкий банк Denizbank потребовал у россиян подтверждения ВНЖ
Denizbank начал запрашивать у россиян подтверждения ВНЖ
16 февраля 2024, 00:00

Фото: РИА Новости

Лояльный к россиянам турецкий Denizbank разослал части клиентам письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие их проживание в Турции. Эксперты полагают, что клиентам без вида на жительство закроют счета.
Один из крупнейших банков Турции Denizbank разослал своим клиентам из России множество писем с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщили в тематических беседах российские клиенты банка. Об это же рассказала в своем Телеграм-канале юрист Елена Рязанова, получившая такое письмо.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания», – цитирует РБК текст обращения. В этой связи клиентов просят направить на электронную почту ВНЖ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

По словам одного из посредников Сергея Овсянникова, головной офис Denizbank пока не объяснил, зачем нужно предоставлять эти данные. Официальной информации о том, что банк закрыл счета некоторых россиян, также не поступало. Однако есть предположение, что клиенты без вида на жительство относятся к группе риска и их счета могут быть закрыты из-за недостатка средств. Но пока также нет информации о том, сколько денег должно быть на счете, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна быть обнародована в ближайшее время, уточнил Овсянников. Он сообщил, что массовая рассылка писем началась в среду, 14 февраля, во второй половине дня.
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