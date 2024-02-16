ЦБ РФ обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки

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Центробанк России обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки, которая была введена несколькими банками. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Анастасия Чинкова