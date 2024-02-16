Набиуллина: ЦБ рассмотрит возможность плавающих ставок по кредитам

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Центробанк рассмотрит возможность введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Посмотреть, что возможность плавающих ставок ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить, но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения», — прокомментировала ситуацию Набиуллина.
Ранее глава ЦБ России также сообщила о перспективах снижения ключевой ставки. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 16 процентов годовых, однако, по её словам, он может начать снижаться уже во второй половин 2024 года.
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