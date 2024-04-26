Набиуллина назвала процент повышения цен в текущем году

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Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина дала прогноз относительно уровня ожидаемой инфляции в 2024 году. По её словам, рост цен до конца года в стране составит 4,3-4,8%.
Об этом глава Центробанка заявила в пятницу, 26 апреля, по итогам заседания совета директоров регулятора. Также Набиуллина уточнила, что на следующие два года прогноз ожидаемой инфляции сохранён на прежнем уровне — в районе четырёх процентов, передаёт телеграм-канал «СМОТРИ».
Ранее стало известно, что Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Отмечается, что инфляционное давление в стране постепенно ослабевает, однако пока ещё остаётся достаточно высоким. В заявлении регулятора указано, что инфляция возвращается к целевому значению несколько медленнее прогнозов. Причина этого — в сохраняющемся повышенном внутреннем спросе, который превышает возможности расширения предложения.
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Александр Бойцов