Набиуллина: объёмы кредитного мошенничества в России снизились на 40%
Объёмы кредитного мошенничества в России снизились на 40%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
По её словам, ранее этот вид преступлений быстро распространялся и был социально чувствительным, однако принятые меры дали результат. Набиуллина подчеркнула, что усилия законодателей и участников финансового рынка позволили заметно сократить число подобных случаев.
Глава регулятора отметила, что чаще всего мошенники связываются с жертвами по телефону. В этой связи она призвала банки и операторов связи активнее взаимодействовать друг с другом для повышения эффективности борьбы с преступными схемами.
