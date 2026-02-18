Набиуллина: объёмы кредитного мошенничества в России снизились на 40%

18 февраля 2026, 13:14

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Объёмы кредитного мошенничества в России снизились на 40%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».