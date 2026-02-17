Российский бизнес ежегодно тратит 90 млрд рублей на развитие ИИ
Российский бизнес тратит на развитие ИИ более 90 миллиардов рублей в год. При этом реально используют нейросети в своих процессах около 6% компаний.
По оценкам экспертов, наибольший эффект получают те, кто внедряет прикладные решения для клиентов. Речь j конкретных инструментах, которые упрощают взаимодействие с сервисом.
В качестве примера Telegram-канал Shot привtk Wildberries, где запустили ИИ-фильтр отзывов. Система автоматически группирует комментарии по параметрам, и пользователям не нужно просматривать их вручную.
