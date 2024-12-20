В Банке России заявили о скором снижении инфляционного давления в России

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Инфляционное давление в России в ближайшие месяцы начнёт снижаться под влиянием жёстких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка по ключевой ставке.
Отмечается, что первое время текущий рост цен будет повышенным из-за инерции в следствие накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности прошлых месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля.
Однако, по прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начёт снижаться благодаря жёстким денежно-кредитным условиям и замедлению кредитования.
В регуляторе подчеркнули, что основной влад в увеличение экономической активности всё ещё вносит высокий внутренний спрос.
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Однако, по прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начёт снижаться благодаря жёстким денежно-кредитным условиям и замедлению кредитования.
В регуляторе подчеркнули, что основной влад в увеличение экономической активности всё ещё вносит высокий внутренний спрос.
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Анастасия Чинкова