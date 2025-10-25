В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обоснованно указывает на то, что Брюссель не поддержит экспроприацию замороженных российских активов. Это решение может негативно сказаться на бельгийской экономике. Об этом сообщил министр обороны и международной торговли страны Тео Франкен в соцсети Х.
По его мнению, Москва может расценить такие действия как «акт войны» и нанести «серьезный удар по Бельгии». Франкен предполагает возможность конфискации активов западных стран в России.
Министр подчеркнул необходимость получения твердых гарантий поддержки от других стран.
Напомним, ЕС планирует выделить Украине €140 миллиардов в виде кредита за счет замороженных российских активов. По данным Bloomberg, общая сумма замороженных активов в различных юрисдикциях, включая Европу, составляет €280 миллиардов. На саммите лидеров ЕС 23 октября Бельгия заняла жесткую позицию и заблокировала принятие решения о предоставлении кредита.
