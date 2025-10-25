В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России

25 октября 2025, 11:38

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обоснованно указывает на то, что Брюссель не поддержит экспроприацию замороженных российских активов. Это решение может негативно сказаться на бельгийской экономике. Об этом сообщил министр обороны и международной торговли страны Тео Франкен в соцсети Х.