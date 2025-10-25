Украине не хватает денег на закупку газа к зиме

25 октября 2025, 12:09

Украине не хватает более $1,5 млрд для закупки газа на зиму

Фото: iStock/NiseriN

Имеющиеся в распоряжении властей Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых для зимы объемов газа. Об этом свидетельствуют данные правительства Украины, пишет ТАСС.