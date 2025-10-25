Украине не хватает денег на закупку газа к зиме
Имеющиеся в распоряжении властей Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых для зимы объемов газа. Об этом свидетельствуют данные правительства Украины, пишет ТАСС.
Для обеспечения отопительного сезона и закупки около 5 миллиардов кубических метров газа необходимо около 2 миллиардов долларов. Однако власти смогли выделить лишь 200 миллионов долларов.
Украина рассчитывает восполнить недостающую сумму за счет целевых траншей от западных партнеров. На сегодняшний день страна получила от Норвегии 150 миллионов евро (174,45 миллиона долларов) и от Германии 60 миллионов евро (69,78 миллиона долларов).
Из-за нехватки газа отопительный сезон в стране пока не начался.
