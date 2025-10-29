«Ведомости»: на российском рынке IT спрос в шесть раз превышает предложение
На российском рынке IT-наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. За лето работодатели разместили более 44 тысяч вакансий, тогда как число обновлённых резюме превысило 260 тысяч.
Как пишут «Ведомости», из-за этого процесс найма замедлился: компании теперь внимательнее выбирают специалистов и могут дольше искать подходящих кандидатов.
Эксперты отмечают, что стремительный рост числа IT-сотрудников прекратился. Многие компании начали сокращать персонал и сворачивать крупные проекты. В 2026 году ситуация может ухудшиться — под риском окажутся сотрудники и подразделения, чья работа не влияет напрямую на прибыль или не доказала свою эффективность.
