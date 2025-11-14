Набиуллина признала ошибку ЦБ: бизнес набрал слишком много дорогих кредитов
ЦБ РФ дал неверный сигнал по ключевой ставке — Набиуллина объяснила последствия
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации с рынком по ключевой ставке. Об этом сообщает «Лента.ру».
По её словам, после повышения ставки до 16% в прошлом году бизнес понял это как сигнал о том, что денежно-кредитная политика уже достаточно жёсткая и вскоре последует смягчение.
В результате компании взяли слишком много дорогих кредитов в ожидании снижения ставок.
«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП», — пояснила Набиуллина.