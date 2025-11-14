Набиуллина признала ошибку ЦБ: бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

14 ноября 2025, 15:13

ЦБ РФ дал неверный сигнал по ключевой ставке — Набиуллина объяснила последствия

Эльвира Набиуллина (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации с рынком по ключевой ставке. Об этом сообщает «Лента.ру».





По её словам, после повышения ставки до 16% в прошлом году бизнес понял это как сигнал о том, что денежно-кредитная политика уже достаточно жёсткая и вскоре последует смягчение.



В результате компании взяли слишком много дорогих кредитов в ожидании снижения ставок.





«В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП», — пояснила Набиуллина.