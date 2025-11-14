Центробанк введет новый перечень признаков подозрительных операций
Центробанк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Согласно документу, признаки операций без добровольного согласия клиента будут включать переводы, сделанные под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Эти критерии теперь касаются не только традиционных банковских операций, но и транзакций с использованием цифрового рубля.
Обновленный список также включает признак изменения телефонного номера, который используется для входа в онлайн-банк. Это изменение будет рассматриваться как возможный сигнал мошеннических действий.
