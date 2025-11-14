Центробанк введет новый перечень признаков подозрительных операций

14 ноября 2025, 12:00

Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.