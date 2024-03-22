Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков

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Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно.
Об этом 22 марта на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.
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Она подчеркнула, что отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.
«Мы принимаем точечные решения по отзыву лицензий. Внимательно контролируем и проводим надзор за ситуацией в конкретных банках. Не было у нас моратория. Если банк не исправляет свое положение, будь то из-за недостаточности капитала или массового увеличения сомнительных операций, мы принимаем соответствующие меры», — добавила Набиуллина.Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела». Банк специализировался на переводах между «Киви банком» и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые.
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Артем Кузьмин