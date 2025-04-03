Набиуллина раскрыла, когда инфляция в России придет в норму

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)
Инфляция в России продолжит снижаться и придет в норму к концу 2025 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.
Напомним, в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 21% годовых. При этом отмечалось, что впредь Банк России повысит ставку только если динамика дезинфляции не обеспечит достижение цели.
Она отметила, что инфляция в конце прошлого года была очень большой — порядка 14% в пересчете за весь год. Чтобы справиться с этой ситуацией ЦБ вынужден был поднять ставку до 21%.
При этом Набиуллина считает, что инфляция продолжит опускаться и уже к концу года придет в норму.
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«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — пояснила Набиуллина.
Она отметила, что инфляция в конце прошлого года была очень большой — порядка 14% в пересчете за весь год. Чтобы справиться с этой ситуацией ЦБ вынужден был поднять ставку до 21%.
При этом Набиуллина считает, что инфляция продолжит опускаться и уже к концу года придет в норму.
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Элина Позднякова