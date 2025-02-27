В ЦБ РФ сделали заявление о цифровом рубле

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov
Массовое внедрение цифрового рубля отложено и произойдет позже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в пилотном проекте участвуют порядка 30 организаций и 15 банков. Руководитель финансового регулятора уточнила, что ЦБ получает соответствующие запросы о сдвиге сроков массового внедрения национальной валюты.
Читайте также:
Россиянам порекомендовали не торопиться с обменом долларов старого образца
В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — пояснила Набиуллина.Глава Центробанка резюмировала, что с банками будут проведены соответствующие консультации по вопросам экономической модели.
«Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — заключила Набиуллина.Ранее эксперт по финансам предсказал мартовский курс рубля.
Читайте также:
Россиянам порекомендовали не торопиться с обменом долларов старого образца
В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
Никита Кротов