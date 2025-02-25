Россиянам раскрыли реальную доходность от вкладов в 2025 году

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В текущем году реальная доходность по вкладам россиян может достигнуть 18%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он подчеркнул, что деньги, положенные на банковские вклады, не обесцениваются, так как ставки по ним сегодня превышают уровень инфляции в 2-2,5 раза.
Так, по примеру экономиста, с размещенных на вкладе в 2024 году 100 тысяч рублей можно было заработать примерно 20 тысяч рублей при ставке в 20%, инфляция составила 9,5%, а значит реальная доходность получается 10,5%.
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Так, по примеру экономиста, с размещенных на вкладе в 2024 году 100 тысяч рублей можно было заработать примерно 20 тысяч рублей при ставке в 20%, инфляция составила 9,5%, а значит реальная доходность получается 10,5%.
«В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% — в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».По его словам, на сегодняшний день проценты по вкладам значительно превышают уровень инфляции. Однако при снижении ключевой ставки этот показатель будет снижаться и со временем достигнет своих привычных значений.
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Элина Позднякова