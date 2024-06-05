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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п). Об этом сообщила пресс-служба банка на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отмечается, что изменение ставок произошло сегодня. Такие меры вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Изменения не затронут программы с государственной поддержкой, но коснутся базовых ипотечных программ.
По итогам этих изменений, ставки по кредитам на жильё в новостройках, на вторичном рынке и на строительство частного дома начинаются от 18,2%.
Кроме того, изменятся и ставки по потребительским кредитам. Из диапазон составил от 17,9% до 39,9 процентов.
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По итогам этих изменений, ставки по кредитам на жильё в новостройках, на вторичном рынке и на строительство частного дома начинаются от 18,2%.
Кроме того, изменятся и ставки по потребительским кредитам. Из диапазон составил от 17,9% до 39,9 процентов.
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Анастасия Чинкова