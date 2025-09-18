Набиуллина раскрыла правду об экономике России
Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране не наблюдается признаков экономической рецессии. Такое положение дел она отметила на Московском экономическом форуме.
По словам Набиуллиной, оперативные данные за лето говорят о продолжении роста, пусть и более умеренными темпами. Это ожидаемая реакция после периода перегрева экономики.
Глава ЦБ добавила, что сейчас в экономике проходит структурная перестройка, из‑за чего в разных секторах фиксируется неоднородная динамика.
«И эта неравномерность — это следствие структурных изменений», — резюмировала Набиуллина.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Центробанк контролирует ситуацию и не видит рисков переохлаждения экономики или рецессии.