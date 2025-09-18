Набиуллина раскрыла правду об экономике России

18 сентября 2025, 11:27

Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике России

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране не наблюдается признаков экономической рецессии. Такое положение дел она отметила на Московском экономическом форуме.





По словам Набиуллиной, оперативные данные за лето говорят о продолжении роста, пусть и более умеренными темпами. Это ожидаемая реакция после периода перегрева экономики.



Глава ЦБ добавила, что сейчас в экономике проходит структурная перестройка, из‑за чего в разных секторах фиксируется неоднородная динамика.





«И эта неравномерность — это следствие структурных изменений», — резюмировала Набиуллина.