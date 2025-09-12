В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку за резкий рост цен на недвижимость
Набиуллина: льготная ипотека привела к удвоению цен на жильё
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программы льготной ипотеки способствовали удвоению цен на жильё в РФ с начала 2020 года. Её слова передаёт корреспондент РБК.
Набиуллина отметила, что денежный стимул в виде льготной ипотеки не смог значительно увеличить объёмы строительства, которые выросли не на много.
«Что мы видим? С начала 2020 года объёмы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — пояснила глава ЦБ.По мнению Набиуллиной, эта ситуация наглядно показывает, к чему ведут попытки искусственно поддерживать спрос без внимания к предложению. Помимо этого глава ЦБ сообщила, что регулятор не прогнозирует новый виток роста цен на недвижимость из-за снижения ипотечных ставок.
