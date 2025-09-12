В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку за резкий рост цен на недвижимость

12 сентября 2025, 17:59

Набиуллина: льготная ипотека привела к удвоению цен на жильё

Фото: Istock/David Gyung

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программы льготной ипотеки способствовали удвоению цен на жильё в РФ с начала 2020 года. Её слова передаёт корреспондент РБК.





Набиуллина отметила, что денежный стимул в виде льготной ипотеки не смог значительно увеличить объёмы строительства, которые выросли не на много.

«Что мы видим? С начала 2020 года объёмы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — пояснила глава ЦБ.