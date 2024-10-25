Набиуллина раскрыла, с чем связан рост цен в России

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в этом году не связан со структурной трансформацией российской экономики. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она отметила, что за последние три года цены выросли на 30%. Это связано не со структурными изменениями в экономике, а с усилившимся перегревом спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения.
Ранее в этот день Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного показателя в 21% годовых. При этом в регуляторе не исключают и дальнейшее повышение показателей.
Также в пятницу Набиуллина сообщила, что Центробанк сохраняет цель по инфляции на уровне 4%.
Читайте также:
Банк России снова повысил ключевую ставку
Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки
ЦБ РФ раскрыл, что нужно для возвращения инфляции к цели в 4%
Ранее в этот день Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного показателя в 21% годовых. При этом в регуляторе не исключают и дальнейшее повышение показателей.
Также в пятницу Набиуллина сообщила, что Центробанк сохраняет цель по инфляции на уровне 4%.
Читайте также:
Банк России снова повысил ключевую ставку
Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки
ЦБ РФ раскрыл, что нужно для возвращения инфляции к цели в 4%
Анастасия Чинкова