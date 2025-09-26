Экономист Григорьев спрогнозировал октябрьский курс рубля

26 сентября 2025, 06:34

Григорьев допустил ослабление национальной валюты до 87 рублей за доллар

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью «Ленте.ру» дал прогноз по курсу рубля на октябрь 2025 года. По его мнению, сочетание ключевых факторов может привести к ослаблению национальной валюты, но критического падения не ожидается.





Эксперт отметил нестабильную динамику рубля в сентябре, когда периоды ослабления сменялись укреплением.



Григорьев выделил три основные причины возможного давления на рубль в октябре. Во-первых, отмена обязательной продажи валютной выручки для экспортеров сократит предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Во-вторых, импортеры традиционно наращивают активность перед новогодним сезоном, что увеличивает спрос на валюту. Кроме того, постепенное снижение ключевой ставки Банком России снижает доходность рублевых инвестиций.





«Вряд ли он ослабеет больше 86-87 рублей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — подытожил экономист.