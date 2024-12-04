Набиуллина сравнила инфляцию с температурой при болезни

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека. Об этом она говорила на XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция — это как высокая температура у человека», — заявила Набиуллина.
По ее словам, инфляция является признаком некоторых болезней. Она подчеркнула, что российское правительство пытается стабилизировать экономический рост, который мог бы базироваться на росте потенциала экономики.
Набиуллина пояснила, что снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции и ослабить курс рубля.
Она добавила, что Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, отметив, что это не предопределено.
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Элина Позднякова