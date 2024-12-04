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Набиуллина сравнила инфляцию с температурой при болезни

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека. Об этом она говорила на XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция — это как высокая температура у человека», — заявила Набиуллина.

По ее словам, инфляция является признаком некоторых болезней. Она подчеркнула, что российское правительство пытается стабилизировать экономический рост, который мог бы базироваться на росте потенциала экономики.



Набиуллина пояснила, что снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции и ослабить курс рубля.

Она добавила, что Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, отметив, что это не предопределено.

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Глава ЦБ: снижение ставки можно было воспринять как капитуляцию перед инфляцией
04 декабря 2024, 12:14

Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru)

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в настоящих условиях могло быть воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы рост цен ещё выше, проинформировало агентство ТАСС.
Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка — хороший инструмент для борьбы с инфляцией. При иных факторах, основная часть из которых влияла на разгон роста цен, как состояние рынка труда и санкции, с помощью ставки получилось не допустить вхождения в инфляционную спираль. В настоящих условиях понижать показатель означало бы капитулировать перед ростом цен.

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — обратила внимание Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России подчеркнула, что инфляция — «это как высокая температура у человека». Эльвира Набиуллина добавила, что Банк России рассматривает новое повышение ключевой ставки в конце 2024 года.

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Глава ЦБ Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки
04 декабря 2024, 11:48

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, отметив, что это не предопределено.
Выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», глава регулятора подчеркнула, что ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией и с её помощью удалось избежать вхождения в инфляционную спираль. Набиуллина указала, что большинство факторов в этом году, например, состояние рынка труда и санкции, в этом году носили проинфляционный характер. В этих условиях ключевая ставка сыграла положительную роль.

В то же время, отметила глава Центробанка, добиться снижения инфляции пока не удалось.

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В Подмосковье распределят гранты на компенсацию затрат по инвесткредитам
03 декабря 2024, 22:52

Екатерина Зиновьева / (Фото: пресс-служба Мининвеста МО)

Фонд развития промышленности Московской области 6 декабря начинает принимать заявки от промышленных предприятий на получение грантов для компенсации затрат по погашению инвестиционных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Заявки будут принимать до 16 декабря включительно.
«В этом году это уже третий конкурс на распределение грантовой поддержки ФРП Московской области. В рамках первых двух распределили 29 грантов на 230 млн рублей. В ходе третьего этапа будет распределено ещё 338,5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Гранты предоставляются для компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, привлечённым под инвестпроекты технологического суверенитета. Максимальная сумма гранта – 50 млн рублей. Грант можно получить на погашение кредита минимальным объёмом 30 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку ФРП Подмосковья можно на сайте.

Дополнительную информацию по участию в программе предоставят по телефону: 8 (495) 136-99-09.

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Reuters: падение спроса в Китае на нефть станет шоком для отрасли
03 декабря 2024, 22:52

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

Экономика Китая перестанет быть локомотивом роста спроса на нефть из-за резкого перехода граждан страны на электромобили. Предполагается, что максимума импорт достигнет уже в следующем году, а потом начнется снижение, проинформировало агентство Reuters.
Настолько стремительное развитие событий стало неожиданностью для нефтяных компаний и государств, зависящих от экспорта сырья. Инвесторы подчеркивали, что альтернативы рынку Китая на данный момент не существует.

В июле электромобили и гибриды в Китае обошли по продажам автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В результате этого производство бензина уменьшилось, ещё на закупках нефти сказалась тяжёлая экономическая ситуация.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) обратили внимание, что плато спроса на нефть в Китае наступило на два года раньше большей части прогнозов, поэтому удержать спрос может лишь нефтехимический сектор. Но его предприятия, вероятно, смогут стимулировать увеличение потребления лишь на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Последние несколько десятилетий спрос в стране обеспечивал больше 40 процентов из общемирового роста на 1,1 миллиона баррелей.

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#китай
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17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев
03 декабря 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе выросло на 0,3% по итогам трёх кварталов 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно превысило 17 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Поголовье чистопородного скота мясного направления в регионе составляет более 4,2 тыс. голов. Самая распространенная - абердин-ангусская порода, которая характеризуется высокой мясной продуктивностью. Её поголовье – 2,4 тыс. голов. В городском округе Серпухов работает «Экоферма «Заречье», которая является племенным репродуктором по разведению этой породы», – отметили в министерстве.
Кроме того, в регионе разводят мясной скот герефордской, симментальской, калмыцкой, лимузинской пород, а также породы обрак.

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Датский Saxo Bank: доллар может стать дешевле на 20%
Датский Saxo Bank поделился «шокирующими» прогнозами на 2025 год
03 декабря 2024, 22:17

Фото: iStock/ Galeanu Mihai

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2025-й год. Новая торговая политика администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа может привести к негативным последствиям для доллара, рассказали в организации.
При введении Дональдом Трампом пошлин против некоторых государств доллар может подешеветь на 20 процентов по отношению к остальным валютам и на 30 процентов — к золоту. При том рынок криптовалют, возможно, вырастет в четыре раза — до 10 триллионов долларов. Эксперты организации полагают, что Китай и страны БРИКС будут больше использовать обеспеченные золотом цифровые валюты, а Европа отдаст предпочтение использованию евро в торговле.

«Мы не знаем, какие из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году. Мы можем точно сказать, что они являются такими, как мы и обещаем: шокирующими», — обратил внимание директор Saxo Bank по макростратегическим прогнозам Джон Харди.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике.

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Раскрыты причины подорожания рыбы и икры
Эксперт Савельев: подорожание рыбы вызвала закредитованность рыболовной отрасли
03 декабря 2024, 19:25

Фото: iStock/popovaphoto

Текущее подорожание рыбы и икры в России, помимо прочего, вызвала большая закредитованность всей рыболовной отрасли и необходимость платить за пользование рыбопромысловыми участками. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, закредитованность этого направления бизнеса уже превысила 1 триллион рублей.
«В связи с катастрофической закредитованностью рыбной отрасли в объёме более 1 триллиона рублей, ситуация с ценами будет только усугубляться – они будут расти. Дело в том, что кроме процентов в объёме 85 миллиардов рублей, которые компании обязаны платить по этим кредитам, в этом году наступил ещё и срок уплаты, собственно, тела кредита – по-моему, 60 миллиардов рублей. Соответственно, эта ситуация свидетельствует о том, что отрасль направилась в пике», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Савельев подчеркнул, что рост цен будет продолжаться, так как это один самых эффективных способов для рыболовецкой отрасли выбраться из долгов. К тому же, по его мнению, сильно сказалась и рекордно низкая путина лососей в этом году.

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Отгрузка продукции промышленными предприятиями Подмосковья выросла на 19%
03 декабря 2024, 14:24

Фото: пресс-служба завода «Элемет»

Объёмы отгрузки товаров, выполненных работ и услуг подмосковных промышленных предприятий в январе - октябре текущего года превысили 5,3 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«За 10 месяцев 2024 года предприятия подмосковной промышленности отгрузили продукции на 5,325 трлн рублей. В физическом объёме это на 19,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 90% от общего объема отгрузки пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. В денежном выражении это свыше 4,8 трлн рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, самый значительный объём отгрузки в регионе обеспечили предприятия пищевой промышленности – 1,05 трлн рублей от всего объёма. Среди лидеров также – производство готовых металлических изделий (798 млрд рублей).

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Для пользователей платформы «Мой экспорт» упростили оплату услуг
03 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto.com/Zmaster

Цифровая платформа «Мой экспорт», направленная на поддержу внешнеэкономической деятельности российских предпринимателей, стала ещё удобнее благодаря интеграции с более чем 200 банками — теперь оплачивать услуги через платформу стало гораздо проще, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально эффективной и удобной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, который позволяет компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Теперь пользователи платформы «Мой экспорт» могут оплачивать электронные счета в один клик: для этого достаточно выбрать из списка какой-либо из подключённых банков. Вводить данные вручную не придётся. При этом статус платежа сразу же отображается в личном кабинете пользователя.

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