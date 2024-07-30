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Стало известно, при каком доходе от вклада придется платить налог

Доходы от вкладов свыше 180 тысяч подпадут под налог из-за увеличения ставки ЦБ
30 июля 2024, 05:21
Фото: istockphoto/Madhourse

Фото: istockphoto/Madhourse

Доходы от вкладов свыше 180 тысяч рублей подпадут под налог с процентов по депозитам из-за увеличения ставки ЦБ. Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что платить его придется лишь небольшому числу россиян.
По данным издания, после того, как Центробанк поднял ставку с 16 до 18%, доход от вклада, с которого не нужно будет платить налог в 2024 году, составит 180 тысяч рублей. Согласно оценкам, он затронет лишь небольшое число вкладчиков, так как депозиты суммой более 1 миллиона рублей имеют только 3,6% клиентов.

В газете также пояснили, что власти РФ рассчитывают за 3 года получить порядка 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%, а изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.

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Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Экономист Лежава: ЦБ пытается притормозить рост цен
29 июля 2024, 17:38

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Экономист, финансовый аналитик Александр Лежава высказал мнение о том, что первое в этом году повышение ключевой ставки Центробанка вызвано стремлением регулятора остановить рост цен.
«На самом деле, инфляция разгоняется не от того, повышают они ставку или понижают, а от того, какое количество рублей выпускает Банк России. То, что на этот раз они повысили ставку, говорит о том, что, скорее всего, в прошлом месяце было выпущено большое количество рублей. Они вынуждены это делать, чтобы сдерживать рост цен, чтобы эта вся напечатанная денежная масса не вылилась на рынок», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Лежава.

Он также счёл повышение ключевой ставки сейчас запоздалым. По словам эксперта, цены всё равно продолжат расти, и вызвано это не только процессами в России, н и во всем мире.

До этого экономист Елена Ведута предложила выход из ситуации, когда китайские банки отказываются принимать юани, купленные на Московской бирже, попавшей под санкции.

«Нужно узнать, как производить и как выходить на тот самый технологический суверенитет, о котором мы много говорим. Даже если это кому-то не нравится, нам всё равно придётся планировать развитие экономики и пытаться решить все проблемы путём купли-продажи, пока санкции идут», — высказала своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Ранее Минфин и Центробанк обсуждали создание платёжной системы стран-участниц БРИКС.

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В Сергиевом Посаде на земле за 1 рубль запустят импортозамещающее производство пуль
В Сергиевом Посаде на земле за 1 рубль запустят производство пуль
29 июля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиево-Посадском городском округе появится предприятие по производству пуль для пневматического оружия, которое применяют спортсмены и охотники. Производство построит компания «Пневмотех», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция компании на 55% закроет потребности российского рынка. Начать строительство производственно-складского комплекса инвестор планирует в этом году.
«Для реализации импортозамещающего проекта компании «Пневмотех» получил участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в Сергиево-Посадском городском округе. Объём инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит около 50 млн рублей. Производственные мощности предприятия позволят ежегодно производить не менее 30 млн пуль для пневматического оружия», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Это будет высокотехнологичное предприятие, на котором смогут производить до 10 тыс. пуль в час калибра от 4,5 мм до 6 мм. Продукцию будут упаковывать в металлические баночки и гофро-тару для транспортировки. Выпустить первую готовую продукцию компания планирует в январе 2027 года.

На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест.

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Производство электрооборудования в Подмосковье выросло почти на 20%

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#сергиев посад
#производство
#импортозамещение
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#московская область
#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Производство электрооборудования в Подмосковье выросло почти на 20%
29 июля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство электрического оборудования в Подмосковье за шесть месяцев 2024 года выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Производство электрооборудования увеличен на 19,5% по сравнению с прошлогодним показателем. При этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза – на 212,9%», – уточнила Зиновьева.
По данным министерства, в этот период более чем на 16% выросло производство электродвигателей, генераторов, контрольно-измерительной аппаратуры, трансформаторов и распределительных устройств.

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Для бизнесменов Подмосковья проведут семинар по выходу на белорусский рынок
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#электроника
#производство
#статистика
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье с начала года ввели в оборот более 6,7 тыс. га сельхозземель
29 июля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 6,7 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Кампания по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель стартовала в Подмосковье в первом квартале 2024 года. К настоящему моменту в оборот введено 6,7 тыс. га такой земли, годовой план выполнен на 27%», — говорится в сообщении.
Лидером по вводу в оборот земель сельхозназначения стал Можайск (1322,97 гектара). Второе место по этому показателю занял округ Шаховская (808,3 гектара), третье — округ Лотошино (704 гектара). На четвёртое место вышел округ Ступино, где в оборот ввели 679,2 га ранее неиспользуемых сельхозземель. А замыкает топ-5 Волоколамск с результатом 487,1 га.

Всего в этом году в Московской области планируется ввести в сельхозоборот около 25 тысяч гектаров.

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#сельское хозяйство
#земельные участки
#апк
#экономика
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Times: Британия впервые покинула ТОП-10 рейтинга промышленных стран
29 июля 2024, 14:18

Фото: istockphoto/melis82

Великобритания впервые покинула десятку ведущих промышленных стран. В то же время, Россия занимает в этом рейтинге восьмое место.
Об этом пишет газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, которая объединяет ведущих британских производителей. В публикации отмечается некая «перекройка контуров» глобальной экономики, на фоне которой Британия впервые покинула десятку ведущих мировых промышленных держав.

Согласно данным Make UK, Британия по уровню промышленного производства опустилась на 12-е место, уступая России и Мексике. Эксперты призвали разработать долгосрочную промышленную стратегию, чтобы поддержать производственный сектор экономики страны.

Возглавляет список государств-лидеров Китай. Далее следуют США. Замыкает тройку ведущих промышленных стран Япония.

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#сша
#китай
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#британия
#промышленность
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Для бизнесменов Подмосковья проведут семинар по выходу на белорусский рынок
29 июля 2024, 12:32

Фото: iStock/Derek Brumby

Бесплатный очный семинар на тему «Выход на рынок Республики Беларусь» проведут для представителей малого и среднего предпринимательства Московской области в пятницу, 2 августа, в Красногорске, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Участникам семинара расскажут, как наладить экспорт своих товаров в Беларусь. В ходе занятия будут освещены такие темы, как требования к сертификации товаров на белорусском рынке, логистика, торговые барьеры, поиск зарубежных партнёров, а также маркетинг и продвижение», — говорится в сообщении.
Семинар будет проходить по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В, 11-й этаж. Время проведения семинара — с 11 утра до двух часов дня. Для участия понадобится предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно будет до 9 утра 2 августа.

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#экспорт
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#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#предприниматели
#бизнес
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Подмосковное предприятие выпустило полумиллиардную медицинскую иглу
29 июля 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Новые технологии и материалы» изготовила уже более 500 млн медицинских игл. Юбилейная игла сошла с конвейера предприятия в июле, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Дочернее предприятие АО «Обуховский завод», входящего в концерн ВКО «Алмаз – Антей», первым в России освоило производство медицинских игл полного цикла.
«Мощности компании, расположенные в Сергиево-Посадском городском округе, позволяют изготавливать до 1,4 млн изделий в сутки. Это важнейшая для технологического суверенитета России продукция. Её выпуск компания наладила в 2018 году. Общий объём инвестиций в запуск нового направления превысил 300 млн рублей. Сегодня на предприятии выпускаются инъекционные иглы восьми видов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, в этом производственном сегменте заняты 60 человек.

Как отметили в министерстве, инъекционные иглы подмосковного производства прочны, комфортны и безопасны. Тройная заточка сводит к минимуму болевые ощущения при введении, а универсальное крепление обеспечивает совместимость с любым шприцем.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#сергиев посад
#екатерина зиновьева
#медицинское оборудование
#производство
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В Клину готовится к открытию цех по производству арматуры
29 июля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Цех точного литья, на котором будут производить концевую арматуру, готовит к открытию на территории городского округа Клин компания «Гибкие соединения», предприятие посетила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Производственные площади для нового цеха уже построены. Инвестиции в проект составили уже более 150 миллионов рублей. Продукция цеха будет служит целям импортозамещения», — отмечается в сообщении.
Компания «Гибкие соединения» производит продукцию для самолётостроения и автопрома, а также для металлургии и атомной промышленности. Станки, произведённые на расположенных в Клину площадках, востребованны не только в России, но и в Китае, Италии, США и ряде других стран.

«Всегда приятно слышать, что крупный инвестор, производитель эксклюзивной продукции связывает с Клином свою стратегию и будущее развитие. Так, компания «Гибкие соединения», ранее работавшая на арендованных площадях, сейчас приобрела помещения и строит в Клину новые цеха, корпуса и увеличивает оборот предприятия, расширяет ассортимент продукции», — сказала Алёна Сокольская.
Она добавила, что администрация округа продолжит поддерживать компанию и предлагать ей участие в областных программах по поддержке и развитию бизнеса.

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#цех
#производство
#экономика
#инвестиции
#импортозамещение
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Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по перечислению НДС в бюджет
29 июля 2024, 11:06

Фото: iStock / blinow61

Стали известны лучшие регионы России по перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость. Московская области заняла в этом списке второе место.
«В 2023 году наибольшие поступления от налога на добавленную стоимость были зафиксированы в Москве (1,8 трлн рублей), Помосковье (610 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (293,5 млрд рублей). В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», – пишет РБК.
В перечне регионов с отрицательными показателями – Мурманская (минус 52,8 млрд рублей) и Амурская области (минус 32,9 млрд), а также Чукотский автономный округ (минус 19,9 млрд рублей).

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#экономика
#налоги
#бюджет
#подмосковье
#московская область
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