Стало известно, при каком доходе от вклада придется платить налог

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Доходы от вкладов свыше 180 тысяч рублей подпадут под налог с процентов по депозитам из-за увеличения ставки ЦБ. Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что платить его придется лишь небольшому числу россиян.
По данным издания, после того, как Центробанк поднял ставку с 16 до 18%, доход от вклада, с которого не нужно будет платить налог в 2024 году, составит 180 тысяч рублей. Согласно оценкам, он затронет лишь небольшое число вкладчиков, так как депозиты суммой более 1 миллиона рублей имеют только 3,6% клиентов.
В газете также пояснили, что власти РФ рассчитывают за 3 года получить порядка 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%, а изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.
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В газете также пояснили, что власти РФ рассчитывают за 3 года получить порядка 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%, а изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.
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Данил Пономарев