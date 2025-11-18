Набиуллина: цена товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты

18 ноября 2025, 14:31

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Конечная стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от выбранного способа оплаты. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.





По ее словам, онлайн-площадки все чаще манипулируют ценами, предлагая разные условия в зависимости от того, как покупатель рассчитывается. Глава ЦБ отметила, что такие схемы затрудняют контроль за злоупотреблениями и вводят потребителей в заблуждение. Поскольку цена является ключевым фактором при выборе товара, навязывание определенного метода оплаты нарушает принципы честной конкуренции.





«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — цитирует Набиуллину ТАСС.