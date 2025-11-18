Набиуллина: цена товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты
Конечная стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от выбранного способа оплаты. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, онлайн-площадки все чаще манипулируют ценами, предлагая разные условия в зависимости от того, как покупатель рассчитывается. Глава ЦБ отметила, что такие схемы затрудняют контроль за злоупотреблениями и вводят потребителей в заблуждение. Поскольку цена является ключевым фактором при выборе товара, навязывание определенного метода оплаты нарушает принципы честной конкуренции.
«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — цитирует Набиуллину ТАСС.