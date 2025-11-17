Москва заняла 17-е место в рейтинге самых богатых городов мира
Москва заняла 17-е место в рейтинге самых богатых городов мира по версии CEOWORLD Magazine. Об этом сообщает РИА Новости.
Токио возглавил рейтинг богатейших городов мира с ВВП в 2,55 триллиона долларов, опередив Нью-Йоркскую агломерацию (2,49 триллиона) и Лос-Анджелес (1,62 триллиона). Далее в десятке идут Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака и Шанхай.
Москва заняла 17-е место с объемом экономики 0,976 триллиона долларов, следуя сразу за Сингапуром. Авторы исследования отмечают, что первые десять городов формируют около трети мирового ВВП.
