Набиуллина высказалась о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на мировые рынки

Набиуллина: конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на мировые рынки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эскалация на Ближнем Востоке уже оказывает заметное влияние на мировые рынки, а последствия для российской экономики будут зависеть от того, насколько долгим и масштабным окажется конфликт.
США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что цель действий — устранение «неминуемых угроз» и защита американского народа.
«Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков», — произнесла Набиуллина на пресс-конференции.
Конфликт продолжается уже третью неделю. Американские и израильские силы наносят авиаудары по различным районам Ирана, включая военные и ядерные объекты. В ответ Тегеран атакует базы США в регионе, объекты союзников Вашингтона и территорию Израиля. Иранские власти заявляют о готовности к затяжному противостоянию и пока не рассматривают прекращение огня.
На фоне боевых действий мировые цены на нефть остаются волатильными и колеблются вблизи отметки в 90 долларов за баррель.