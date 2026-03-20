Набиуллина высказалась о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на мировые рынки

20 марта 2026, 16:49

Набиуллина: конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на мировые рынки

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эскалация на Ближнем Востоке уже оказывает заметное влияние на мировые рынки, а последствия для российской экономики будут зависеть от того, насколько долгим и масштабным окажется конфликт.





США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что цель действий — устранение «неминуемых угроз» и защита американского народа.





«Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков», — произнесла Набиуллина на пресс-конференции.