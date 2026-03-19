«Это будет шок»: политолог не исключил применение ядерного оружия против Ирана
США могут применить ядерное оружие против Ирана. Такое развитие событий не исключил политолог Владимир Киреев.
Он пояснил, что президент США Дональд Трамп испытывает большое сопротивление со стороны госаппарата, где все выступают за прекращение военной операции в Иране. А основными провокаторами, вероятно, были ЦРУ и Израиль, отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
«Поэтому Трамп может нанести ядерный удар. Но это будет означать большой кризис внутри американской политической системы. Это будет шок для мирового сообщества. Америка останется в изоляции. Но Америку и Трампа к этому решению подталкивает Израиль», — считает Киреев.
Однако политолог подчеркнул, что применение ядерного оружия не приведет США к победе, а станет сломом мировой системы, а также карт-бланшем для Израиля, который сможет начать бить по всем своим противникам любым оружием, в том числе и ядерным.
Киреев уточнил, что Израиль находится от Ирана на расстоянии полутора тысяч километров. Поэтому применение ядерного оружия не принесет проблемы Тель-Авиву, так как объем выделенного радиоактивного излучения будет несущественным. Однако никого не интересует, сколько людей из-за этого заболеют онкологическими заболеваниями, заключил политолог.