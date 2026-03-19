«Это будет шок»: политолог не исключил применение ядерного оружия против Ирана

19 марта 2026, 18:44

Политолог Киреев: Израиль толкает Трампа к применению ядерного оружия

Фото: iStock/shellexx

США могут применить ядерное оружие против Ирана. Такое развитие событий не исключил политолог Владимир Киреев.





Он пояснил, что президент США Дональд Трамп испытывает большое сопротивление со стороны госаппарата, где все выступают за прекращение военной операции в Иране. А основными провокаторами, вероятно, были ЦРУ и Израиль, отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.





«Поэтому Трамп может нанести ядерный удар. Но это будет означать большой кризис внутри американской политической системы. Это будет шок для мирового сообщества. Америка останется в изоляции. Но Америку и Трампа к этому решению подталкивает Израиль», — считает Киреев.