«Дефицит вооружения»: политолог раскрыл, чем обернулась для США война в Иране
ВПК США не может обеспечить американского президента Дональда Трампа необходимыми военными ресурсами для эффективной военной кампании в Иране. Такое заявление сделал политолог Иван Мезюхо.
Ранее министр обороны США Пит Хагсет обвинил американского экс-президента Джо Байдена в передаче больших объемов американского вооружения Украине. По его словам, Вашингтон должен использовать боеприпасы в собственных интересах.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Мезюхо отметил, что это заявление связано со сложностями, с которыми столкнулся Трамп в связи с его «иранской авантюрой».
«США не справляются с тем военным кризисом, который они сами же и инициировали. Свои слова Хагсет адресует европейским партнерам. Американцы считают, что сейчас надо работать с иранской проблемой, а не с Украиной. А для этого им необходимы дополнительные ресурсы. Фактически Хагсет признает имеющийся дефицит вооружения», — считает эксперт.
Таким образом, политолог сделал вывод, что ВПК США на сегодняшний день не может обеспечить Трампа необходимыми военными ресурсами для эффективной военной кампании в Иране.
Тем временем глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предупредил об истощении запасов ракет ПВО у США и Европы из-за затяжной войны с Ираном, пишут argumenti.ru со ссылкой на CNBC.
«Думаю, что в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или почти пусты. Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, у нас почти не останется ракет-перехватчиков», — приводит издание слова Паппергера.
Он добавил, что использование дорогих ракет для уничтожения дешевых иранских БПЛА экономически нецелесообразно.