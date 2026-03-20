20 марта 2026, 10:56

Политолог Мезюхо: США не хватает оружия для войны с Ираном

ВПК США не может обеспечить американского президента Дональда Трампа необходимыми военными ресурсами для эффективной военной кампании в Иране. Такое заявление сделал политолог Иван Мезюхо.





Ранее министр обороны США Пит Хагсет обвинил американского экс-президента Джо Байдена в передаче больших объемов американского вооружения Украине. По его словам, Вашингтон должен использовать боеприпасы в собственных интересах.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Мезюхо отметил, что это заявление связано со сложностями, с которыми столкнулся Трамп в связи с его «иранской авантюрой».





«США не справляются с тем военным кризисом, который они сами же и инициировали. Свои слова Хагсет адресует европейским партнерам. Американцы считают, что сейчас надо работать с иранской проблемой, а не с Украиной. А для этого им необходимы дополнительные ресурсы. Фактически Хагсет признает имеющийся дефицит вооружения», — считает эксперт.

«Думаю, что в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или почти пусты. Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, у нас почти не останется ракет-перехватчиков», — приводит издание слова Паппергера.