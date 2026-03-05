Набиуллина: запуск цифрового рубля проходит по запланированному графику
Запуск цифрового рубля в массовое обращение проходит по запланированному графику. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, базовый функционал новой системы уже работает, а платформа цифрового рубля оснащена многоуровневой защитой от киберугроз. Сейчас крупнейшие банки завершают подготовку к тому, чтобы предоставлять сервис всем клиентам, которые захотят пользоваться новой формой национальной валюты.
Набиуллина отметила, что банки первой волны находятся на финальном этапе подготовки. Они должны обеспечить возможность операций с цифровыми рублями для своих клиентов и крупных торговых компаний к 1 сентября 2026 года.
Другие универсальные банки и их крупные клиенты должны подключиться к системе к 1 сентября 2027 года, а остальные финансовые организации — к 1 сентября 2028 года. Глава регулятора подчеркнула, что Центробанк получает от банков большое количество предложений по развитию проекта цифрового рубля и учитывает их при дальнейшей работе.
