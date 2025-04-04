Спрогнозирован курс доллара, евро и юаня на следующую неделю

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На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, а юань 11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, окончание налогового периода и неопределенность на мировой арене не сильно отразились на российской валюте.
«Судя по последним данным, высокая ключевая ставка по-настоящему заработала, эффект от жесткой денежно-кредитной политики охлаждает кредитную и потребительскую активность населения — рубли больше сберегают и меньше тратят», — указал одну из причин Шепелев в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценил потенциал для роста стоимости золота в связи с началом мировых торговых войн. В разговоре с RT аналитик отметил, что этот актив защищен от инфляции в мире, рецессий и геополитической напряженности, так как с 2018 года золото вступило в долгосрочный растущий цикл, которые обычно длятся 8-10 лет.
«Стоимость золота, по нашим оценкам, стремится к отметке $3800—4000 за унцию в данном долгосрочном цикле», — поделился эксперт.Читайте также:
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