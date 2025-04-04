В Кремле раскрыли реакцию мировой экономики на новые пошлины США

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об эмоциональной реакции мировой экономики на новые американские пошлины. По его словам, сейчас ее буквально лихорадит.
«Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень такой турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит», — прокомментировал Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о «взаимных» пошлинах на иностранный импорт. Минимальная базовая ставка доходит до 10%, но тарифы для каждой страны откалибруют. Они составят половину от того, что взимается с фирм, которые ввозят американскую продукцию. А вот на европейские товары пошлина равна 20%.
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Никита Кротов