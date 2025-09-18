Набиуллина сделала заявление о курсе российского рубля

18 сентября 2025, 14:14

Глава ЦБ Набиуллина: курс рубля в экономике может быть достаточно крепким

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля в российской экономике может оставаться достаточно крепким.





Летнее укрепление валюты, по её словам, во многом объясняется жёсткой денежно‑кредитной политикой. По мере её смягчения курс немного ослаб, но в целом остаётся устойчивым.





«...У нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточно крепким», — сказала глава ЦБ на полях Московского финансового форума.