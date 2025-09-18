Набиуллина сделала заявление о курсе российского рубля
Глава ЦБ Набиуллина: курс рубля в экономике может быть достаточно крепким
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля в российской экономике может оставаться достаточно крепким.
Летнее укрепление валюты, по её словам, во многом объясняется жёсткой денежно‑кредитной политикой. По мере её смягчения курс немного ослаб, но в целом остаётся устойчивым.
«...У нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточно крепким», — сказала глава ЦБ на полях Московского финансового форума.
Ранее Набиуллина отмечала отсутствие признаков рецессии. Оперативные данные за лето указывают на продолжение роста, пусть и более умеренными темпами.