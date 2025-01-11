В китайском Шэньяне пройдёт фестииваль-ярмарка «Сделано в России»

В декабре спрос на конфеты в Подмосковье увеличился на 38% по сравнению с показателями ноября. В преддверии Нового года в магазинах региона продали более 5,2 тыс. тонн этой продукции, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.