В китайском Шэньяне пройдёт фестииваль-ярмарка «Сделано в России»

Фото: Российский экспортный центр
Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в китайский Шэньян. Мероприятие пройдёт с 17 по 25 января, в преддверии Китайского Нового года.
Фестиваль-ярмарку проведёт АО «Российский экспортный центр» при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин. Мероприятие призвано продемонстрировать российский экспортный потенциал и популяризировать качественную отечественную продукцию у массового потребителя из КНР. Фестиваль-ярмарка также выступает площадкой для межкультурного диалога в провинции Ляонин, имеющей исторически тесные связи с Россией.
Фото: Российский экспортный центр
На ярмарке, которая пройдёт в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице», жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из 40 регионов России. Это и продукты питания, которые можно будет оценить в дегустационной зоне, и сувениры, и косметика, и товары народных промыслов. На площадке фестиваля представители российских компаний проведут деловые встречи с китайскими бизнесменами.
Российский экспортный цент по традиции подготовил яркую культурную программу: жителей Шэньяна ждут мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.
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Фото: Российский экспортный центр
На ярмарке, которая пройдёт в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице», жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из 40 регионов России. Это и продукты питания, которые можно будет оценить в дегустационной зоне, и сувениры, и косметика, и товары народных промыслов. На площадке фестиваля представители российских компаний проведут деловые встречи с китайскими бизнесменами.
Российский экспортный цент по традиции подготовил яркую культурную программу: жителей Шэньяна ждут мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.
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Александр Бойцов