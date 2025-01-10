​В Подмосковье за год открыли более полутора десятков новых зоомагазинов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области ежегодно растёт число зоомагазинов, расширяется ассортимент товаров для животных. В прошедшем году было открыто 14 таких объектов, сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Вкусный корм, красивые игрушки, уютные домики – многие хозяева любят баловать четвероногих друзей. В 2024 году в регионе открыли 14 зоомагазинов, и это без учёта точек, появившихся в торговых центрах. Больше всего магазинов с товарами для питомцев заработало в Коломне – четыре. По два магазина открылось в Шатуре, Балашихе, Наро-Фоминском городском округе и в Одинцове», – отметили в ведомстве.Там добавили, что на прилавках можно найти товары для ветеринарной аптечки, сухие и влажные корма, лакомства, игрушки, многое другое.
В министерстве напомнили, что специалисты советуют тщательно выбирать средства для ухода за домашними любимцами и перед приобретением советоваться с ветеринарами. Записаться на приём можно по единому телефону: +7 (495) 668-01-25. Звонить следует ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская