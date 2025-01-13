В выставке Food Expo в Красногорске примут участие около 200 компаний

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Международная выставка индустрии гостеприимства, общественного питания и оптово-розничной торговли Food Expo будет проходить в красногорском центре «Крокус Экспо» 18-20 марта, ожидается, что участниками выставки станут более 200 компаний, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках Food Expo будет организована масштабная программа по теме ретейла, профессиональные сессии по оценке качества спиртных напитков, конкурс кавистов, Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe и чемпионат Sushi Cup, а также конкурс на лучший сыр выставки», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что подробная информация о Food Expo размещена на официальном сайте мероприятия.
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