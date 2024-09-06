Нацбанк Киргизии ввёл ограничения на один вид платежей

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Нацбанк Киргизии (НБКР) запретил всем республиканским организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, направляемых в иностранные государства без фактической доставки на территорию республики. Об этом пишет издание Economist.kg.
Отмечается, что ограничение введено на год. Его целью является стремление обеспечить безопасность экономики страны, а также сохранить финансовую стабильностью.
Издание пишет, что се поднадзорные национальному банку организации обязаны ему следовать. В их число входят банки, платёжные системы и микрофинансовые организации. Однако есть и исключения в лице уполномоченных государственных компаний, которые в скором времени будет определены правительством страны.
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Анастасия Чинкова