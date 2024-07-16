В Минфине США пригрозили Киргизии «мерами», если она продолжит помогать РФ

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США ввели санкции против нескольких компаний из Киргизии за помощь России в обходе ограничений. Об этом сообщил представитель управления Минфина США Уоррен Райан.
Райан рассказал, что две компании были исключены из финансовой системы США и мировой финансовой системы 12 июля. По его словам, это произошло из-за того, что компании занимались незаконными закупками и уклонялись от соблюдения санкций, касающихся поставок для российской военно-промышленной базы.
В Киргизии Вашингтон столкнулся с проблемой: торгово-экономические связи России и Киргизии оказались очень сильными. После февраля 2022 года Россия использовала Центральную Азию в качестве посредника. Это привело к резкому увеличению поставок критически важных товаров через Киргизию, особенно в оборонно-промышленной сфере.
Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.
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«Вашингтон готов сотрудничать с другими странами, чтобы исполнить антироссийские санкции. Если это не дает результатов, то американская сторона готова принять дополнительные меры. США будут предоставлять Бишкеку всю необходимую информацию для последующего отчета. Это сработало в некоторых случаях, в других – не удалось достичь успеха или пришлось действовать быстро», — подчеркнул Уоррен Райан.
В Киргизии Вашингтон столкнулся с проблемой: торгово-экономические связи России и Киргизии оказались очень сильными. После февраля 2022 года Россия использовала Центральную Азию в качестве посредника. Это привело к резкому увеличению поставок критически важных товаров через Киргизию, особенно в оборонно-промышленной сфере.
Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.
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Мира Полтева