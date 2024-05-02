МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

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Киргизия рекомендовала своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МИДа страны.
В документе говорится, что гражданам Киргизии стоит отказаться от поездок в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.
Прежде сообщалось, что Россия предоставит временное убежище гражданину Киргизии, который принимал участие в спецоперации на территории Украины. На родине мужчине грозит тюремное заключение за наемничество. Об этом прежде сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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