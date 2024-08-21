Президент Киргизии убрал мусор в горах в назидание согражданам

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Президент Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор во время прогулки в горах, чтобы вдохновить граждан страны заботиться о природе и сохранять её чистоту для будущих поколений. Соответствующее видео он опубликовал в своих социальных сетях, пишет ТАСС.
«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — написал президент.
Садыр Жапаров — родился 6 декабря 1968 года в селе Кен Суу Кара-Кульджинского района Ошской области Киргизской ССР. 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы президента. На них победил Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов избирателей. До этого он занимал пост премьер-министра страны.
До этого президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве.
Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.
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