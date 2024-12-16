Нацбанк контролирует траты украинцев заграницей

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Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков информацию о заграничных расчётах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет нужно представить до 16 декабря, следует из внутреннего письма регулятора, его опубликовала «Страна.ua». Банкам нужно отчитаться отдельно за каждую операцию.
Из письма следует, что данные нужны для «анализа таких платежных операций». С 1 января следующего года банкам нужно будет подавать подобные отчеты каждый месяц: до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.
В сентябре НБУ ввел ограничения для расчетов валютными картами заграницей: до 100 тысяч гривен — если человек приобретает драгоценные камни, металлы, ювелирные изделия, монеты, часы и подобное и до 500 тысяч гривен — для оплат за границей услуг агентов по недвижимости. Отмечалось, что целевое применение отслеживают по платежным кодам международных платежных систем Visa, Mastercard — MCC-кодам (merchant category code).
В казначействе одного из украинских банков выдвинули предположение, что отчет необходим для понижения данных лимитов или введения новых ограничений, отметило издание.
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В сентябре НБУ ввел ограничения для расчетов валютными картами заграницей: до 100 тысяч гривен — если человек приобретает драгоценные камни, металлы, ювелирные изделия, монеты, часы и подобное и до 500 тысяч гривен — для оплат за границей услуг агентов по недвижимости. Отмечалось, что целевое применение отслеживают по платежным кодам международных платежных систем Visa, Mastercard — MCC-кодам (merchant category code).
В казначействе одного из украинских банков выдвинули предположение, что отчет необходим для понижения данных лимитов или введения новых ограничений, отметило издание.
«Может быть, уже не по конкретным товарам/услугам, а уже тотальных — для всех покупок с валютных счетов», — подчеркнул собеседник издания.
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Ольга Енгалычева