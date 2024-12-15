В Германии заявили о «загнанных в угол» предприятиях страны

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Предприятия Германии «загнаны в угол» на фоне проводимой в стране экономической политики. Об этом в интервью газете Bild заявил вице-канцлер и глава Минэкономики ФРГ от партии «Зелёные» Роберт Хабек.
Он подчеркнул, что Германия является экспортной страной, которая нуждается в открытых рынках. А избранный президент США Дональд Трамп и власти Китая стремительно закрывают рынки. Пекин также по всему миру проталкивает свои электромобили, что стало большим ударом для немецкой автомобильной промышленности.
Хабек добавил, что на нынешнюю ситуацию негативно влияет и то, что власти Германии годами не инвестировали во внутреннюю инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников.
Эти заявлением Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать разработанная в Германии бизнес-модель без дешёвого газа из России.
Германия уже пятый год находится в стагнации. В текущем году ВВП страны с поправкой на инфляцию снизится на 0,1%, что следует из прогноза экономического развития страны от Института экономики Германии.
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Хабек добавил, что на нынешнюю ситуацию негативно влияет и то, что власти Германии годами не инвестировали во внутреннюю инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников.
Эти заявлением Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать разработанная в Германии бизнес-модель без дешёвого газа из России.
Германия уже пятый год находится в стагнации. В текущем году ВВП страны с поправкой на инфляцию снизится на 0,1%, что следует из прогноза экономического развития страны от Института экономики Германии.
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Анастасия Чинкова