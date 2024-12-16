Путин: Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста в 2025 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На встрече с представителями деловых кругов президент Россия Владимир Путин заявил, что РФ в следующем году хочет добиться сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, передало агентство РИА Новости.
Президент России посоветовал бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке ЦБ, «потому что не ставкой единой жива экономика», но предложил задуматься о предложении товаров на рынке. Владимир Путин полагает, что грядущий рост «обеспечит работу и достижение необходимых параметров», в том числе и макроэкономических параметров.
Ещё российский лидер призвал бизнес сконцентрироваться на решении кадрового вопроса, готовить специалистов так, чтобы это были те, кто устремлён в будущее. Россия не должна отставать ни по количеству, ни по качеству.
Ещё одна задача, обозначенная Владимиром Путиным — экологические проблемы. О них стоит помнить даже при «реальных и даже отчасти нарастающих трудностей».
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Ещё российский лидер призвал бизнес сконцентрироваться на решении кадрового вопроса, готовить специалистов так, чтобы это были те, кто устремлён в будущее. Россия не должна отставать ни по количеству, ни по качеству.
Ещё одна задача, обозначенная Владимиром Путиным — экологические проблемы. О них стоит помнить даже при «реальных и даже отчасти нарастающих трудностей».
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Ольга Енгалычева