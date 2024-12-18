Нацбанк Украины установил новый исторический максимум курса доллара к гривне

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Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс американского доллара к гривне до рекордного уровня 41,82 гривны за доллар, согласно официальным данным, опубликованным на сайте регулятора, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе курс составлял 41,66 гривны за доллар. По информации издания «Страна.ua», эксперты банковского сектора прогнозируют, что в ближайшее время доллар может превысить отметку в 42 гривны.
Некоторые аналитики также допускают возможность выхода межбанковского рынка на уровень 42,20-42,30 гривны за доллар при текущем темпе девальвации национальной валюты.
Собеседник издания отметил, что украинское правительство стремится к увеличению поступлений в гривне от международных партнеров для покрытия социальных выплат и других обязательств до конца года. В этом контексте Национальный банк Украины будет оказывать поддержку правительству, уверен банкир.
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«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк завершит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс заложен в госбюджет на 2024 год, что делает позицию регулятора более устойчивой к критике», — заявил директор казначейства одного из крупных украинских банков.
Некоторые аналитики также допускают возможность выхода межбанковского рынка на уровень 42,20-42,30 гривны за доллар при текущем темпе девальвации национальной валюты.
Собеседник издания отметил, что украинское правительство стремится к увеличению поступлений в гривне от международных партнеров для покрытия социальных выплат и других обязательств до конца года. В этом контексте Национальный банк Украины будет оказывать поддержку правительству, уверен банкир.
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Дарья Осипова