В Госдепе заявили о праве Украины принимать решения о переговорах

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США считают, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
По его словам, «никто снаружи Украины не может быть к этому причастен». Миллер подчеркнул, что Украина «заработала право принимать решения» о переговорах, по этой причине никто в мире не может заставить Киев начать их.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова