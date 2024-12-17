В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии

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Украина не получала от премьер-министра Венгрии предложений о рождественском перемирии. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Зеленский отверг такую инициативу.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал.
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«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров», — заявил Подоляк.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал.
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Элина Позднякова