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Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составляют до 260 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ во вторник, 17 декабря.
«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих…» — сказано в сводке оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что противник потерял три бронемашины, пять автомобилей, а также хорватскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и гаубицы Д-30 в количестве двух единиц.
Перед этим в Минобороны РФ докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Анновка Донецкой народной республики.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область.
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Никита Кротов