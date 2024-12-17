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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области составляют до 260 боевиков
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составляют до 260 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ во вторник, 17 декабря.
«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих…» — сказано в сводке оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что противник потерял три бронемашины, пять автомобилей, а также хорватскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12.



Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и гаубицы Д-30 в количестве двух единиц.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Анновка Донецкой народной республики.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область.

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ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
17 декабря 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА группировки войск «Север» сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, оператор российского боевого беспилотника дождался подходящего момента и точно поразил боевиков ВСУ, сбросив на них осколочные гранатометные снаряды, тем самым предотвратив попытку минирования дороги. Отмечается, что в режиме реального времени с использованием средств объективного контроля было зафиксировано поражение личного состава противника.

Ранее жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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В ЕС обсудят помощь Киеву без участия США
Главы 27 стран ЕС обсудят помощь Украине без участия США
17 декабря 2024, 14:33

Фото: istockphoto/artJazz

Главы 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в Брюсселе.
«Лидеры хотят предвидеть — не публично — то, что новая администрация сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину», — прокомментировал представитель ЕС.

Республиканцы под руководством новоизбранного президента США Дональда Трампа придут к власти 20 января. Известно, что будущий хозяин Белого дома не пригласил Владимира Зеленского на церемонию вступления в должность. Западные журналисты уже дали этому оценку.

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#мир
#украина
#евросоюз
#сша
#россия
#война
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#новости
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Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта
МИД Украины отверг идею об участии Белоруссии в переговорах по урегулированию
17 декабря 2024, 14:19

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что МИД Украины «с удивлением воспринял заявление» белорусской стороны об участии в переговорах. В украинском внешнеполитическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении СВО в феврале 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названо число жертв преступлений ВСУ в Селидово
Григорьев: жертвами преступлений боевиков ВСУ в Селидово стали свыше 100 человек
17 декабря 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Свыше сотни мирных граждан стали жертвами преступлений боевиков ВСУ в Селидово Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщил представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Местные жители (Селидово — прим. ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ — прим. ред.)», — сказал Григорьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские войска освободили от ВСУ Селидово 29 октября. Город находится приблизительно в 40 километрах к северо-западу от Донецка и является стратегически важным. Боевики имели здесь один из крупнейших укрепрайонов.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

Перед этим сообщалось, кто лучше заботится об украинцах вместо украинских властей.

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«Не оставляют попыток отомстить»: депутат назвал инициаторов взрыва в Москве
Альшевских: инициаторами взрыва в Москве выступают спецслужбы Запада
17 декабря 2024, 13:56

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв, в результате которого погиб генерал ВС РФ Игорь Кириллов, инициировали спецслужбы Запада, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«У меня нет сомнений, что инициаторами взрыва являются именно западные спецслужбы. Они не оставляют попыток отомстить, запугать всех нас, помешать победе России в спецоперации. Ничего у них не получится», — сказано в публикации парламентария в Telegram-канале.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте. По данным следствия, в электросамокат, стоящий рядом с подъездом, было заложено взрывное устройство.

Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), представляя в своих докладах различные доказательства того, что боевики ВСУ используют химическое оружие на поле боя.

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В МИД РФ оценили доказательства генерала Кириллова
Посол МИД РФ Мирошник: доказательства генерала Кириллова оказались угрожающими
17 декабря 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Доказательства, которые приводил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, стали слишком угрожающими и болезненными, заявил посол российского МИДа Родион Мирошник у себя в Telegram-канале.
«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим», — сказано в публикации Мирошника.

По информации следователей, генерал-лейтенант Кириллов погиб на Рязанском проспекте в Москве в результате активации заложенного в электросамокат взрывного устройства. Вместе с Кирилловым погиб его помощник.

Кириллов в своих докладах не раз говорил о том, что боевики ВСУ используют в зоне боевых действий химическое оружие.

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#мир
#россия
#украина
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#мид рф
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Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными
Москалькова: вопрос об обмене военнопленными пока не решён
17 декабря 2024, 13:35

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, договорённости пока не достигнуты. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что ранее были опубликованы два списка с данными 900 и 600 военнопленных соответственно, которых Россия готова передать украинской стороне. Такого же количества человек (российских военнопленных — прим. ред.) ждут и от Украины. Об этом сейчас и ведутся переговоры.

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова Москальковой, Россия и Украина стараются расширять гуманитарную помощь военнопленным, в частности, были достигнуты соглашения, касающиеся отправки посылок с тёплыми вещами, письмами от родных.

«Им очень важно, пока не состоялись обмены, понимать, что их родные и близкие живы», — отметила омбудсмен.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» отказался забрать более 600 украинских военнопленных, которые находятся в России уже более года. По словам политика, это демонстрирует нежелание Киева двигаться к мирному решению конфликта.

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В Киеве отвергли причастность Украины к гибели генерала Кириллова
Подоляк отверг причастность Украины к убийству генерала Кириллова
17 декабря 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Vadven

Киев непричастен к гибели генерала ВС РФ Игоря Кириллова, заявил в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина не использует методы террористических форматов», — сказал он, добавив, что решения принимаются только в зоне боевых действий, а не «где-то там».
Подоляк назвал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России «внутренней разборкой». При этом украинский чиновник не пояснил, что имеет в виду.

Перед этим о гибели российского генерала высказывался депутат Госдумы Юрий Швыткин. Парламентарий обратил внимание на странную деталь.

Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве, 17 декабря.

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Бойцы ВС РФ освободили Анновку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Анновку в ДНР
17 декабря 2024, 13:03

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Южной группировки войск освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, противник потерял до 330 человек, что касается техники, то это два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L119, также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Ранее жительница Суджи Наталья Разуменко рассказала послу по особым поручениям российского МИД Родиону Мирошнику, что боевики ВСУ вывезли из города ценности, мебель и технику.

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