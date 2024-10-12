Нацбанк Украины ужесточит контроль за платежами внутри страны

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Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над платежами граждан и бизнеса внутри страны. Об этом со ссылкой на распоряжение регулятора пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что во время проведения проверок были зафиксированы многочисленные нарушения правил финмониторинга партнёров и клиентов небанковскими финансовыми учреждениями, которые занимаются платежами.
В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.
Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.
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В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.
Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.
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Анастасия Чинкова