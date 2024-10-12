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Нацбанк Украины ужесточит контроль за платежами внутри страны

12 октября 2024, 20:56
Фото: iStock/Panama7

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над платежами граждан и бизнеса внутри страны. Об этом со ссылкой на распоряжение регулятора пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что во время проведения проверок были зафиксированы многочисленные нарушения правил финмониторинга партнёров и клиентов небанковскими финансовыми учреждениями, которые занимаются платежами.

В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.



Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.

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#лицензии
Лицензии Минфина США на операции с группой Мосбиржи истекли
12 октября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/tadamichi

Срок действия лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами при участии Мосбиржи, истёк сегодня, 12 октября.
То же самое относится к операциям с участием дочерних структур Мосбиржи: Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчётного депозитария (НРД). С сегодняшнего дня американским частным лицам и компаниям запрещены сделки с акциями и конвертация валют с участием указанных структур. Этот срок должен был истечь ещё в августе, но тогда его продлили.

Теперь любые ценные бумаги, находящиеся во владении физических лиц из США и хранящиеся в НРД будут рассматриваться как заблокированные. То же самое относится к дивидендам и другим доходам. Как отмечают аналитики, с точки зрения российского инвестора с 12 октября ничего не изменится: евро и доллар также останутся недоступными для торговли.

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#лицензии
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Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами
Кабинет министров снизил порог продажи валютной выручки экспортерами с 50 до 25%
12 октября 2024, 03:34

Фото: iStock/Lazy_Bear

Правительство РФ определило параметры обязательной продажи выручки крупнейшими экспортерами по внешнеторговым контрактам, передает информационное агентство ТАСС.
Так, экспортеры, входящие в перечень крупных компаний, обязаны в принудительном порядке реализовать на российском рынке «не менее 25 процентов денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в срок, не превышающий 30 дней с даты получения денежных средств». Ранее это положение содержало ориентировочную цифру в 50%.

Летом Кабинет министров смягчил условия продажи иностранной валюты компаниям-экспортерам. Если раньше они должны были зачислять на свои счета не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, то теперь этот показатель снижен до 40%.

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#россия
#валюта
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Экономике Украины предрекли крушение
FP: экономика Украины потерпит крушение в случае потери контроля над Покровском
11 октября 2024, 23:40

Фото: iStock/alzay

Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center предрек крах украинской экономики, если Киев потеряет контроль над Покровском, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).
«Падение Покровска может серьезно ударить по способности Украины поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», – заявил он.

По словам Зинченко, без сталелитейных заводов украинская экономика «попросту умрет».

Согласно материалу, экономическое значение Покровска обусловлено его ролью в поставках угля для производства чугуна. По словам авторов, металлургическая промышленность является важным источником налоговых поступлений и экспорта для Украины.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что потеря Угледара стала психологическим шоком для украинских солдат.

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#украина
#доходы
#налоги
#экономика
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В Истре создадут более 7,5 тыс. новых рабочих мест
11 октября 2024, 13:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Свыше семи с половиной тысяч новых рабочих мест появится в городском округе Истра благодаря реализующимся сейчас на территории муниципалитета 42 инвестиционным проектам. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В округе реализуется 42 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 7,5 тыс. рабочих мест», — сказала Татьяна Витушева.
Она уточнила, что до конца текущего года в эксплуатацию должен быть введён многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» для торговой сети «Золотое Яблоко». Инвестиции в этот проект составили 2,4 млрд рублей, здесь откроется свыше 600 вакансий. А в 2027 году в Истре откроют новый гостиничный комплекс, где появится ещё около 200 рабочих мест.

Татьяна Витушева также сообщила, что в настоящее время в округе работает 41 крупное предприятие и около 10 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

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#андрей воробьёв
#татьяна витушева
#экономика
#инвестиции
#рабочие места
#истра
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Багреева: Москва сэкономил около 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок
11 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/blinow61

Москва с января по сентябрь текущего года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Поясняется, что экспертиза цен в госзакупках помогает городу снизить бюджетные расходы и обеспечить госзаказчикам обоснованные цены.

«За девять месяцев эксперты выдали 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 миллиарда рублей бюджетных средств», – пояснила Багреева.

Экспертизой занимается столичный департамент экономической политики и развития, кроме тех, которые связаны с проведением ремонтных работ и благоустройства.

Ценовая экспертиза проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей в рамках 44-ФЗ о закупках, а также для договоров на 50 миллионов рублей и более.

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#ограничение
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#эксперты
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Собянин: власти Москвы одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы
11 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы, об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Одобрили проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что в 2025 году 90% бюджета будет направлено на реализацию 13 государственных программ, которые охватывают различные сферы жизни столицы и направлены на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальную поддержку жителей Москвы.

В 2025 году расходы на государственные программы составят около 5 триллионов рублей, а за три года — 15,2 триллиона рублей.

Уточняется, что за 2022 и 2023 годы столичная экономика адаптировалась к санкционному давлению и на сегодняшний день находится на траектории сбалансированного роста

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#ограничение
#бюджет
#проект
#запрет
#расходы
#telegram
#развитие
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Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов
РБК: власти предложили запретить списание средств со счетов оборонных заводов
11 октября 2024, 10:11

Фото: iStock/SSV-Photo

Минпромторг предложил запретить списание средств со спецсчетов оборонных предприятий. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что речь идет о счетах оборонных предприятий, на которых лежат средства, полученные по субсидиям на государственный оборонный заказ, от взысканий в доход страны и на оплату труда. Нововведение должно сократить риски срыва контрактов по гособоронзаказу из-за нехватки финансовых средств после их списания.

Согласно информации источника, данный законопроект был одобрен комиссией по законодательной деятельности, а после согласования в кабмине будет направлен в Госдуму.

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#запрет
#законопроект
#госдума
#счёт
#минпромторг
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Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до марта 2025
10 октября 2024, 20:48

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, а также рассматривает вариант полного отказа от этой меры на постоянной основе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Банка России.
«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — указано в заявлении.
ЦБ отмечает, что такое решение позволит банкам отражать в ставках по ипотеке последние изменения на финансовом рынке, сохранив для клиентов возможность брать ипотеку по повышенной ставке, но без завышения стоимости жилья.
«Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе», — добавили в публикации.
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Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК
10 октября 2024, 16:38

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Московская область принимает участие в проходящей в Москве 26-й агропромышленной выставке «Золотая осень», достижения региона, представленные на стенде «Подмосковье —пространство возможностей» области Андрей Воробьёв представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего пять процентов. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», — сказал Андрей Воробьёв.
В качестве примера глава привёл компанию «Мираторг», занимающуюся совместно с компанией «Иннопрактика» генетикой в сфере животноводства занимается компания «Мираторг», а также компанию «Эко-культура», которая занимается производством семян высокоэффективного сорта томатов.

Отмечается, что подмосковная компания «Валмикс» производит более десяти процентов качественных семян картофеля в России, а компания «Лукаморье» — всего российского 20% лука-севка. В Подмосковье также реализуется крупный проект компании «Элинар-Бройлер» по племенному птицеводству.

Всего на стенде области представлены 13 крупных инвестиционных агропроектов, реализующихся в Подмосковье, общий объём инвестиций в них составляет около 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов запланирована на 2024-26 гг., благодаря им в регионе появится ещё около 1,8 тыс. рабочих мест.

«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, животноводством, генетикой, семеноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», — сказал Михаил Мишустин.
Всего в выставке «Золотая осень» участвуют 150 подмосковных сельхозпроизводителей, 12 из них предлагают свою продукцию.

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