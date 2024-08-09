Нацбанк Украины выпустил банкноты с приветствием бандеровцев

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Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, на которых изображён бандеровский лозунг, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Отмечается, что первые банкноты номиналом 500 и одна тысяча гривен с обновлённым дизайном вышли в оборот уже 8 августа. В скором времени, 23 августа, выйдет новая партия номиналом 50 гривен. В ближайшие годы, как сообщили в пресс-службе НБУ, появятся остальные виды банкнот с таким дизайном.
Глава Центробанка Украины Андрей Пышный указал на то, что деньги являются не только платёжным средством, но и символом страны.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова