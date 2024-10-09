«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет

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Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Рада окончательно приняла законопроект о запрете мобилизации молодых людей, возраст которых не достиг 25 лет. Депутат добавил, что «мобилизовывать детей – позор».
Ранее ряд украинских СМИ писал, что на фоне возникших в ВСУ трудностей с восполнением потерь властям придётся расширить возрастные рамки мобилизации и начать активнее призывать молодых людей, в том числе и студентов, начиная с 18 лет.
После юристы выявили коллизию в законодательстве, по которой мужчины в возрасте младше 25 лет, не проходившие военную службу или военную кафедру, но признанные ограниченно годными, могут быть мобилизованы.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Ранее ряд украинских СМИ писал, что на фоне возникших в ВСУ трудностей с восполнением потерь властям придётся расширить возрастные рамки мобилизации и начать активнее призывать молодых людей, в том числе и студентов, начиная с 18 лет.
После юристы выявили коллизию в законодательстве, по которой мужчины в возрасте младше 25 лет, не проходившие военную службу или военную кафедру, но признанные ограниченно годными, могут быть мобилизованы.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова