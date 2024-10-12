На Украине снова ужесточили правила мобилизации

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Кабмин Украины обновил правила почтовой связи, установив, что призывников есть всего три на получение повестки о явке в военкомат. Об этом сообщает 12 октября «Судебно-юридическая газета».
Теперь срок хранения повесток на почте приравнивался к судебным документам. Если почтальон не может вручить повестку лично, он оставляет уведомление в почтовом ящике. Если призывник не заберет повестку в течение трех дней, его ждет штраф от 17 до 35 тысяч гривен — от 413 до 851 доллара.
Правила мобилизации на Украине ужесточили в апреле 2024 года, тогда призывникам установили 10 дней для явки в военкомат. В случае неявки военком вправе обратиться в полицию, которая должна задержать гражданина. Также уклонистов лишают прав на управление транспортом.
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Лия Мурадьян