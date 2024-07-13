Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство

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Производитель крепкого алкоголя, принадлежавший ГК «Ариант» и национализированный вместе с «Кубань-Вино», приостановит производство до октября 2024 года. Причина заключается в аресте счетов, после которого компания не получает необходимого финансирования.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо от челябинского «Центра пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), обращённое к торговой сети «Красное & Белое». В настоящее время объёмы производства на предприятии сокращены на 60-70%. В письме отмечается, что приостановка производства позволит сохранить мощности и трудовой коллектив, чтобы возобновить поставки продукции в будущем.
До апреля 2024 года завод по производству виски и рома принадлежал ГК «Ариант», но затем в числе других активов группы, включая «Кубань-Вино». Счета компании были арестованы 28 марта, однако 10 июня арест был снят.
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